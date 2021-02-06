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Вице-президент Европарламента о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы

Вице-президент Европарламента Фото из открытых источников

Борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы. Так прокомментировала вице-президент Европарламента Хайди Хаутала, в чью сферу ответственности входят вопросы демократии и прав человека, незаконное закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK во время онлайн-встречи евродепутатов с Еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства Оливером Вархели.

"Да, мне известно о запрете трех телеканалов. Я полностью согласна с заявлением Жозепа Борреля: борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы. И именно поэтому я собираюсь поднять этот вопрос в разговоре с премьер-министром, который прибудет в Брюссель на следующей неделе или Советом ассоциации", – сказала он.

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Хаутала добавила, что в Европарламенте "мы очень серьезно относимся к этому вопросу".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.  Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

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Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube

ZIK:

"112 Украина":

NewsOne:

Кроме того, сайт информационного агентства ZIK.UA переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) на zikua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK.UA незаконно отняли домен ZIK.UA.

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Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.

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