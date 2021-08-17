Вертолет NASA разведал местность Марса для марсохода Perseverance

Для того, чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось совершить свой очередной полет

Вертолет Ingenuity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметился двенадцатым полетом над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения.

В частности дрон разведал местность для своего товарища - марсохода Perseverance.

Отмечается, что для того, чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось совершить свой очередной полет.

На этот раз, дрон поднялся на высоту 10 метров и пролетел около 450 метров за 169 секунд.

Отмечается, что таким образом вертолет помог своему товарищу избежать рисков во время передвижения по сложной рельефной местности Марса.

A dozen for the books!The #MarsHelicopter’s latest flight took us to the geological wonder that is the “South Séítah” region. It climbed 32.8 ft (10 m) for a total of 169 seconds and flew ~1,476 ft (~450 m) roundtrip to scout the area for @NASAPersevere. https://t.co/cM9xzI8rza pic.twitter.com/SDRVMpOPoo — NASA JPL (@NASAJPL) August 17, 2021

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Напомним, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance.