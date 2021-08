Вертолет NASA разведал местность Марса для марсохода Perseverance

В частности дрон разведал местность для своего товарища - марсохода Perseverance.

Отмечается, что для того, чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось совершить свой очередной полет.

На этот раз, дрон поднялся на высоту 10 метров и пролетел около 450 метров за 169 секунд.

Отмечается, что таким образом вертолет помог своему товарищу избежать рисков во время передвижения по сложной рельефной местности Марса.

A dozen for the books!The #MarsHelicopter’s latest flight took us to the geological wonder that is the “South Séítah” region. It climbed 32.8 ft (10 m) for a total of 169 seconds and flew ~1,476 ft (~450 m) roundtrip to scout the area for @NASAPersevere. https://t.co/cM9xzI8rza pic.twitter.com/SDRVMpOPoo