home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Вертолет NASA разведал местность Марса для марсохода Perseverance

Вертолет NASA разведал местность для Perseverance NASA

Для того, чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось совершить свой очередной полет

Вертолет Ingenuity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметился двенадцатым полетом над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения.

В частности дрон разведал местность для своего товарища - марсохода Perseverance.

Отмечается, что для того, чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось совершить свой очередной полет.

На этот раз, дрон поднялся на высоту 10 метров и пролетел около 450 метров за 169 секунд.

Отмечается, что таким образом вертолет помог своему товарищу избежать рисков во время передвижения по сложной рельефной местности Марса.

 

Новости по теме: Вертолет NASA Ingenuity совершил полет над Марсом на рекордной высоте

Напомним, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

ИноСМИ: В Раде напомнили о предупреждении Путина украинским властям из-за преследования Медведчука В Кремле назвали темы переговоров на встрече Меркель с Путиным Кузьмин о реакции украинских властей на действия Путина: Неужели они не понимают, чем это все может закончиться? Медведчук - патриот своей страны, он пытается исправить бардак в Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект