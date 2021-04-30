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Вертолет NASA не смог с первой попытки совершить четвертый полет на Марсе

Ingenuity ("Изобретательность") Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Вторая попытка должна состояться сегодня, 30 апреля

Мини-вертолёт Ingenuity Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не смог с первой попытки осуществить свой четвертый полет на Красной планете. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в Twitter.

"Мы попытаемся вновь совершить четвертый полет 30 апреля. С мини-вертолётом все в порядке", - заявили в научном центре.

Отмечается, первая попытка четвертого полета была неудачной из-за того, что мини-вертолёт Ingenuity не перешел в режим полета.

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Ранее сообщалось, что самый легкий вертолет Ingenuity - мини-компаньон марсохода Perseverance - совершил первый полет на Марсе.

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