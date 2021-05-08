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Вертолет NASA Ingenuity выполнил пятый полет на Марсе

Вертолет Ingenuity NASA

Он длился более 100 секунд

Беспилотный вертолет Ingenuity успешно совершил свой пятый полет на Красной планете. Об этом сообщает NASA

Как отмечается, ему летательному аппарату удалось подняться на рекордную высоту в десять метров.

При этом добавляется, что в ходе выполнения полета Ingenuity сделал цветные изображения территории, над которой пролетал.

Следовательно, продолжительность миссии достигает 108 секунд.

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Ранее сообщалось, что в NASA решили усложнить задачу во время пятого полета для вертолет Ingenuity. Был предложен вариант поднятия его на новую рекордную высоту – 10 метров. 

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