Вероятность вторжения: В России назвали "лучшие гарантии безопасности" для Украины
Украина может получить гарантии благодаря реализации Минских соглашений
Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией Минских соглашений по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Лучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация Минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", – отметил он, отвечая журналистам на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности от России.
Кроме того, Песков уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.
А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.
Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.
В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попыток провокаций".