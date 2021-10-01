Венесуэла деноминировала валюту: Боливар усилился в миллион раз

Также в обращение вводят новые банкноты без шести нулей

Власть Венесуэлы с 1 октября деноминировала венесуэльский боливар в миллион раз. Об этом сообщил АР.

Как отмечается, в обращение также вводят новые банкноты без шести нулей.

По мнению властей страны, такое решение облегчит как наличные операции, так и бухгалтерские расчеты в боливарах, которые теперь больше не требуют жонглирования почти бесконечными строками нулей.

"При старой системе двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров. Многие из этих купюр были дефицитными, поэтому людям приходилось платить плотной пачкой других купюр с меньшим номиналом", - говорилось в сообщении.

Известно, что деноминация в Венесуэле проводится уже в третий раз за последние 13 лет. В 2008 году местный боливар "потерял" три нуля, а в 2018 году – пять.

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Напомним, что ранее национальный банк Украины на вторник, 28 сентября 2021 года, установил официальный курс гривны на уровне 26,6556 грн за доллар.

В частности курс гривны к евро был установлен на уровне 31,1764 грн за евро против 31,2153 грн за евро накануне. А курс гривны к российскому рублю, по состоянию на 28 сентября, был установлен на уровне 3,6681 за рубль.

Кроме этого, по состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривна вошла в топ-10 валют, наиболее укрепились относительно доллара с начала года. Гривна ревальвировала на 7%.