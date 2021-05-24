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Великобритания ввела персональные санкции против Беларуси

Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал глава МИД страны

Великобритания в ответ на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заявила о введении персональных санкций против Беларуси. Об этом сообщает The Guardian

Как отмечается, о таком шаге заявил министр иностранных дел Объединенного Королевства Доминик Рааб во время встречи с членами парламента.

Известно, что санкции касаются 99 физических и юридических лиц из Республики Беларусь.

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Напомним, накануне белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

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Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

Сегодня президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

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