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Великобритания призвала Евросоюз заблокировать "Северный поток-2"

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Это обусловлено угрозой подрыва европейской безопасности

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Об этом говорилось в газете Sunday Telegraph.

"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает, что мы стоим вместе и, например, защищаемся от строительства газопровода "Северный поток-2", - отметила Трасс.

По ее словам, газопровод угрожает подорвать европейскую безопасность, позволяя России усилить свое влияние на страны, которые зависят от ее газа.

При этом министр подчеркнула, что пандемия должна напоминать о важности различных цепей поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров.

"В это критическое время следует углублять инвестиционные и торговые связи со странами, которые придерживаются правил и позволяют процветать свободной рыночной экономике", - подчеркнула она.

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Как сообщалось ранее, шесть американских сенаторов предложили внести поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, которые предусматривают санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

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