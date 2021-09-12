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Великобритания отказалась от введения паспортов вакцинации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Офис президента

Причина отказа-заявление ученых об эффективности вакцинации в зимнюю волну пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит на следующей неделе, что правительство отказывается от планов введения паспортов для входа в ночные клубы, кинотеатры и спортивные площадки. Об этом сообщает The Times.

Во вторник премьер объявит о планах сохранить контроль над Covid-19 в течение зимы. Он скажет, что отказался от предложенной схемы обязательной сертификации, которая заставляла бы заведения проверять статус вакцинации людей.

Как известно, Джонсон отказался от планов после того, как ученые заявили, что вакцинация станет эффективной первой линией защиты от зимней волны пандемии.

Компании, которые уже требуют подтверждения вакцинации, смогут продолжить делать это и дальше, но новый "набор инструментов" мер будет вводить ношение масок и удаленную работу только в том случае, если показатели заболеваемости вырастут.

Объявление также ознаменует начало правительственной программы дополнительной вакцинации, и этой осенью миллионы людей получат третью дозу.

Министры также готовятся отказаться от системы "светофора" и будут одинаково относиться к странам зеленого и желтого списков. Красный список останется.

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Напомним, ранее регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки. Как отмечается, это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

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