Великобритания обнаружила больше всего случаев COVID-19 с февраля

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За минувшие сутки там 11 625 новых больных

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали 16 135 случаев коронавируса – это самое большое число заболевших с 6 февраля. Об этом сообщает Sky News

В частности, 6 февраля зарегистрировали рекордные 18 262 случаев заболевания.

В то же время, за минувшие сутки умерли от осложнений 19 человек.

Сутками ранее сообщалось о 11 625 новых больных и 27 летальных случаев.

Также за минувшие сутки почти 300 тысяч британцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, вторую дозу– более 250 тысяч.

За время кампании вакцинации было введено более 75 миллионов доз. Статистика свидетельствует, что более 60% граждан были полностью вакцинированы, а более 82% – получили одну дозу.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта", который был впервые найден в Индии и считается более заразным, зафиксирован в Украине у двух человек.