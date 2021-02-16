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Великобритания нашла очередной штамм коронавируса

Фото из открытых источников

Самые ранние случаи появились еще в декабре

Очередной штамм мутировавшего коронавируса, который "вызывает обеспокоенность", обнаружили в Великобритании.  Об этом сообщает The Guardian.

Этому штамму дали название B1525. Ученые из Эдинбургского университета нашли его во время исследования генома в 10 странах, в частности в Дании, США и Австралии. 

В Великобритании уже насчитали 32 случая заражения. Самые ранние появились еще в декабре. 

Отмечается, что эта разновидность имеет сходство с еще одним штаммом, который назвали Kent. Вариант B1525 состоит из ряда мутаций, которые обеспокоили исследователей. В то же время до сих пор неизвестно, могут ли эти мутации вызвать более тяжелое течение болезни. 

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Напомним, глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявляет, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, но в ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

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