Ведущее испанское издание El País пишет о том, что международное сообщество не проигнорирует вопиющий факт закрытия каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne

Блокировка телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK Фото из открытых источников

Блокирование Киевом телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne является возмутительным посягательством на свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает El País в Коста-Рике.

То, что знаменитая El País ‒ газета с самым большим тиражом в Испании, которая издается также в странах Латинской Америки, ‒ уделила внимание теме блокировки вещания трех украинских оппозиционных новостных каналов, свидетельствует о значимости этой темы для мировых СМИ.

"Это действительно возмутительная атака на свободу выражения мнения", – цитирует El País слова российского дипломата.

"Пресс-секретарь напомнила, что Россия неоднократно осуждала недопустимое поведение Киева в отношении СМИ, цифровых порталов, книг и даже детских изданий, которые запрещены под предлогом предполагаемой угрозы и пропаганды со стороны России", – пишет издание.

По словам Захаровой, в данном случае репрессии против украинских властей зашли слишком далеко, их уже нельзя остановить, так как украинские СМИ имеют неудобный подход к правящей элите.

"Мы надеемся, что соответствующие международные организации, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека, генеральный директор ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Ред.), комиссар Совета Европы по правам человека, представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Ред.), за свободу прессы и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека. – Ред.), ОБСЕ не останутся равнодушными, не игнорируют этот вопиющий факт", – подчеркнула дипломат.

Также, сообщает El País, Захарова выразила надежду, что эти организации дадут адекватную оценку произошедшему и примут необходимые меры, чтобы заставить украинские власти соблюдать законы своей страны и международные обязательства.

"Находящиеся под санкциями телеканалы поддерживают связи с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Партия осудила это решение, назвав его проявлением диктатуры и нарушением свободы слова в стране. Украинские телеканалы прекратили вещание, но остаются доступными на YouTube. Ограничения, которые применяются к этим каналам, включают блокировку активов, ограничение коммерческих операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия лицензий и других разрешений", – информирует своих читателей El País.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

"Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет!", – сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.