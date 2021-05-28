Ведущая радио BBC умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

Женщине было 44 года

В Ньюкасле (Великобритания) ведущая радио BBC Лиза Шоу умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на родных погибшей.

Журналистка из Ньюкасла скончалась от тромбоза еще на прошлой неделе, в пятницу, 21 мая. Как рассказали ее родственники, через неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли.

В "Би-би-си" подтвердили, что коронер (должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно) начал проверку в связи с кончиной Лизы Шоу. Одна из рассматриваемых причин гибели женщины - осложнения после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Смерти после прививки этой вакциной регулярно регистрируют в разных странах. Например, в конце апреля в Канаде от тромбов после вакцинации AstraZeneca тоже умерла женщина.

А в начале мая власти Вьетнама сообщили о первой смерти в стране после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. Жертвой стала 35-летняя женщина.