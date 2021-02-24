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Вблизи Мозамбика обнаружили более 100 мертвых дельфинов

Мертвый дельфин из Мозамбика Фото из открытых источников

Сейчас устанавливается причина их гибели, проводятся анализы

На побережье острова в Мозамбике в провинции Иньямбане обнаружили 111 мертвых длиннорылых дельфинов. Об этом пишет Barrons со ссылкой на Национальную администрацию заповедника страны.

В частности, 25 погибших дельфинов нашли на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Впоследствии специалисты обнаружили еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.

"Количество дельфинов, найденных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причина их гибели, проводятся анализы. При предварительном осмотре тел дельфинов не было обнаружено следов ранений.

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Напомним, ранее на берег острова Чатем выбросились 125 китов, 97 из которых сразу умерли. Возможными причинами инцидента считается болезнь, навигационные ошибки, быстрые приливы, преследование хищников или экстремальные погодные условия.

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