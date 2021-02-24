Вблизи Мозамбика обнаружили более 100 мертвых дельфинов

Мертвый дельфин из Мозамбика Фото из открытых источников

Сейчас устанавливается причина их гибели, проводятся анализы

На побережье острова в Мозамбике в провинции Иньямбане обнаружили 111 мертвых длиннорылых дельфинов. Об этом пишет Barrons со ссылкой на Национальную администрацию заповедника страны.

В частности, 25 погибших дельфинов нашли на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Впоследствии специалисты обнаружили еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.

"Количество дельфинов, найденных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причина их гибели, проводятся анализы. При предварительном осмотре тел дельфинов не было обнаружено следов ранений.

Напомним, ранее на берег острова Чатем выбросились 125 китов, 97 из которых сразу умерли. Возможными причинами инцидента считается болезнь, навигационные ошибки, быстрые приливы, преследование хищников или экстремальные погодные условия.