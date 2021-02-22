Вблизи Ливии спасли почти 200 мигрантов

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Среди мигрантов были женщины и дети, принадлежавшие к разным африканским национальностям

Береговая охрана Ливии спасла из Средиземного моря 197 мигрантов. Об этом пишет "Синьхуа".

По информации издания, среди мигрантов были женщины и дети, принадлежавшие к разным африканским национальностям. Им оказали первую помощь и отвезли в департамент борьбы с незаконной миграцией.

В то же время среди них обнаружили тела двух человек.

К слову, согласно статистике Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли, 417 пропали без вести и 11 891 был возвращен береговой охраной обратно в Ливию при попытке пересечь Средиземное море на пути в Европу.

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Напомним, ранее береговая охрана США спасла с необитаемого острова на Багамах трех граждан Кубы, которые выживали на нем 33 дня, питаясь кокосами.