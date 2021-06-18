Вариант COVID-19 "Дельта" становится мировой доминантой, - ВОЗ

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Этот вариант очень быстро передается от человека к человеку

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что вариант коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, становится доминантным по всему миру. Об этом во время пресконференции рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает Reuters.

Как отмечается, быстрое распространение этого варианта связано с его высокой способностью передаваться от человека к человеку.

"Вариант Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной передаваемости", - рассказала Суминанат.

Напомним, ранее стало известно, что вариант коронавируса " Дельта" обнаружили уже в 74 странах.