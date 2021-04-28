Вакцину "Спутник V" в мае начнут производить в Мексике

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

Вакцину "Спутник V" в мае начнет производить Мексика. Об этом сообщает в Твиттере Российский фонд прямых инвестиций, передает "Интерфакс".

В частности, в РФПИ отметили, что в Мексике "Спутником V" вакцинированы уже 1 млн человек.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что в Мескике и Польше обнаружены поддельные версии вакцины от COVID-19 компании Pfizer. По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.