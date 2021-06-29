Вакцинированных AstraZeneca/Covishield не пускают в ЕС, - Reuters

Фото из открытых источников

Гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла пытается решить проблему с поездками в ЕС

Туристы из Индии, получившие прививку AstraZeneca/Covishield, не смогут въехать в Евросоюз со своими сертификатами вакцинации, потому что европейский медрегулятор EMA пока не лицензировал для ЕС "индийскую версию" AstraZeneca, передает Reuters.

Так, генеральный директор Serum Institute of India Адар Пунавалла заявил в понедельник, что пытается решить проблемы с поездками в ЕС, с которыми сталкиваются индийцы.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - сказал Пунавалла в Twitter.

Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.

"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения на утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - говорится в заявлении EMA.

На сайте ЕМА говорится, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Согласно новых правил, туристы смогут свободно передвигаться внутри ЕС с 1 июля, если у них есть "сертификат вакцинации" одной из четырех вакцин, сертификованных EMA. Помимо вакцины AstraZeneca, известной в регионе как Vaxzevria, другие признанные в ЕС вакцины - это Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson.



Отметим, что Covishield на данный момент используют в Украине, а также еще оду версию AstraZeneca - "южнокорейскую".