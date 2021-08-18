Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от штамма "Дельта", - ВОЗ

Сейчас опасный штамм коронавируса обнаружили в 148 странах

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от штамма "Дельта". Об этом она сообщила во заседание ВОЗ .

"Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно относительно тяжелого течения заболевания, госпитализаций и смертей, то абсолютно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев. Это верно и в отношении штамма "Дельта", - подчеркнула Сваминатан.

Как известно, сейчас опасный штамм коронавируса обнаружили в 148 странах.

Новости по теме: Ученые назвали препараты от штамма "Дельта" без дальнейших летальных исходов

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что штамм "Дельта" не смертельнее других вариантов COVID-19.

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, данные о том, что штамм "Дельта" является гораздо заразнее остальных - не означает, что риск летального исхода в случае заболевания, становится выше.