Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективной против "южноафриканского" штамма коронавируса

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Компания планирует адаптировать свой препарат

Компания AstraZeneca заявила, что вакцина ее производства обеспечивает ограниченную защиту от мутации COVID-19, которую впервые обнаружили в Южной Африке. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что такие выводы сделаны на основе первых результатов исследования университета в ЮАР и Оксфордского университета. В исследовании приняли участие 2026 человек, половина из которых получили плацебо.

Среди участников ни один человек не имел тяжелого течения болезни и не умер, а все они – преимущественно молодые и здоровые. В то же время ученые еще не предоставили выводов относительно этого исследования.

При этом в AstraZeneca рассказали, что их вакцину необходимо адаптировать для ее эффективности против "южноафриканского" штамма COVID-19. Известно, что ранее Оксфордский университет, который принимал участие в разработке вакцины, подтвердил эффективность препарата против "британского" варианта коронавирус.

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Напомним, недавно в AstraZeneca заявили о планах к осени разработать вакцину нового поколения, которая будет защищать от новых мутаций коронавируса. Изготовить новый препарат надеются как можно скорее.