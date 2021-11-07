В зоопарке США подтвердили новые случаи заражения среди животных, в частности гиен

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Считается, что больные животные сейчас первые гиены в мире с официальным диагнозом COVID-19

В двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США, обнаружили COVID-19, перед этим коронавирусом заболели тигры и львы. Об этом сообщили на Facebook-странице зоопарка.

6 ноября работники зоопарка получили подтверждение, что две гиены заразились ковидом. Тесты делали ветеринарно-диагностическая лаборатория штата Колорадо, а также Национальная лаборатория ветеринарного хозяйства США.

Считается, что больные животные сейчас первые гиены в мире с официальным диагнозом COVID-19.

У обоих гиен наблюдаются слабо выраженные симптомы, в частности легкая вялость, небольшие выделения из носа и кашель. В целом гиены являются выносливыми животными, почти нечувствительными к сибирской язве, бешенству и чуме. Работники парка ожидают, что они полностью выздоровеют.

Перед гиенами в этом же зоопарке коронавирусом заразились два тигра и десяток Львов.

"Тем временем другие животные в зоопарке, получившие положительный тест на ковод в течение последних недель, либо уже выздоровели, либо встали на путь к полному выздоровлению. Наши два тигра вернулись к нормальному здоровью, а 11 зараженных Львов либо полностью выздоровели, либо показывают снижение уровня инфекции. Теперь мы знаем, что для многих видов коронавирус может быть заразным", - отметили там.

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Ранее сообщалось, что в Монголии двое Бобров погибли после инфицирования коронавирусом. В стране впервые зафиксировали смерть животных от COVID-19.