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В Зимбабве разбился военный вертолет, есть погибшие

Фото из открытых источников

В результате аварии погиб ребенок, еще один ребенок получил ранения

Вертолет ВВС Зимбабве Agusta Bell 412 разбился вчера в провинции Восточный Машоналенд. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает портал iHarare.

Из-за аварии еще два человека получили тяжелые ранения.

Из четырех погибших трое были на борту вертолета: двое пилотов и авиатехник. Четвертой жертвой был ребенок, который находился на месте падения вертолета.

Еще один ребенок и его мать получили серьезные ожоги в результате катастрофы.

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Ранее сообщалось, что в Пакистане военный вертолет разбился при выполнении спасательной операции, в результате чего 4 человека погибли

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