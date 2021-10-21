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В Южной Корее тысячи людей вышли на протесты в костюмах из "Игры в кальмара"

Протест членов профсоюзов в Южной Корее AP Photo

По словам протестующих, они, как и персонажи сериала, пытаются зарабатывать на жизнь, поэтому требуют улучшить права работников

Вчера, 20 октября, примерно 80 тысяч членов профсоюзов Южной Кореи собрались в 13 городах на митинги с требованием улучшить права работников. Большинство людей были одеты в костюмы из самого популярного сейчас сериала Netflix "Игра в кальмара". Об этом сообщает Insider.

По словам главы корейского бюро Channel News Asia Лим Юн Сук, люди говорили, что они, как и персонажи сериала "Игра в кальмара", пытаются зарабатывать на жизнь.

 

Известно, что акции протеста состоялись на фоне ввода в Южной Корее суровых ограничительных мер из-за распространения COVID-19. В частности, в стране разрешено собираться группами до восьми человек, если в нее входят четверо полностью привитых граждан.

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Напомним, сериал "Игра в кальмара" установил рекорд по количеству просмотров на стриминговом сервисе Netflix. За первый месяц с даты релиза сериал увидели 111 миллионов человек, и с тех пор их цифра выросла до "потрясающих" 142 миллионов.

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