В Южной Корее тысячи людей вышли на протесты в костюмах из "Игры в кальмара"

По словам главы корейского бюро Channel News Asia Лим Юн Сук, люди говорили, что они, как и персонажи сериала "Игра в кальмара", пытаются зарабатывать на жизнь.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers’ rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG