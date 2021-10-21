В Южной Корее тысячи людей вышли на протесты в костюмах из "Игры в кальмара"

По словам главы корейского бюро Channel News Asia Лим Юн Сук, люди говорили, что они, как и персонажи сериала "Игра в кальмара", пытаются зарабатывать на жизнь.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers’ rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG — LIM Yun Suk (@yunsukCNA) October 20, 2021

Известно, что акции протеста состоялись на фоне ввода в Южной Корее суровых ограничительных мер из-за распространения COVID-19. В частности, в стране разрешено собираться группами до восьми человек, если в нее входят четверо полностью привитых граждан.

Напомним, сериал "Игра в кальмара" установил рекорд по количеству просмотров на стриминговом сервисе Netflix. За первый месяц с даты релиза сериал увидели 111 миллионов человек, и с тех пор их цифра выросла до "потрясающих" 142 миллионов.