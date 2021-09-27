В Южной Корее могут запретить есть мясо собак

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Впрочем, продавцы собачатины отстаивают свое право на профессию, заявляя, что их средства к существованию находятся под угрозой

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможную необходимость запрета потребления собачьего мяса на фоне растущей осведомленности о правах животных. Об этом сообщает Reuters.

Мун сделал это заявление после того, как премьер-министр страны Ким Бу Кюм проинформировал его об усилиях по улучшению обращения с брошенными животными и системы обязательной регистрации собак.

"После брифинга он сказал, что пришло время тщательно рассмотреть вопрос о введении запрета на мясо собак", - заявила пресс-секретарь Муна Пак Кен Ми.

Президент впервые заговорил о запрете, что, вероятно, даст новый импульс дебатам о том, следует ли ограничивать эту практику.

Как сообщает издание, чтобы повысить свою популярность, несколько кандидатов в президенты Южной Кореи пообещали запретить собачье мясо, особенно с учетом того, что собаки приобрели популярность как домашние животные, а правозащитные группы призвали Южную Корею закрыть рестораны и рынки, которые торгуют собачьим мясом.

Ли Дже Мен, губернатор самой густонаселенной провинции страны Кьонги и ведущий кандидат в президенты от партии Муна, пообещал добиться запрета на основе общественного согласия. Но Юн Сок Юл, лидер оппозиции, сказал, что это вопрос личного выбора граждан.

Опрос, проведенный по заказу группы защиты животных Aware, опубликованное в этом месяце, показало, что 78% респондентов считают необходимым запретить производство и продажу мяса собак и кошек, а 49% поддержали запрет на потребление.

Однако другой опрос, проведенный исследовательской фирмой Realmeter, показал, что мнения разделились - 59% респондентов поддержали законодательные ограничения на убой собак для потребления человеком.

Собачье мясо уже не достаточно распространено в Южной Корее, как раньше, его едят в основном люди почтенного возраста, подают в некоторых ресторанах и можно купить на некоторых рынках.

Продавцы собачатины отстаивают свое право на профессию, заявляя, что их средства к существованию находятся под угрозой.

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Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам держать собак, так как те являются "испорченным трендом буржуазной идеологии".