В Южной Калифорнии 19 млн человек страдают от засухи

Власти призвали жителей минимально использовать воду

В Южной Калифорнии, где страдают от засухи около 19 миллионов человек - это почти половина жителей штата, - объявлено чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, столичный водный округ Южной Калифорнии, региональный оптовый торговец водой, объявил во вторник о чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Департамент водных ресурсов Калифорнии заявил, что на водный проект штата в следующем месяце не предусмотрены бюджетные средства. Если засуха продолжится, штат сможет обеспечить лишь то количество воды, которое "будет считаться необходимым для защиты здоровья и безопасности калифорнийцев".

В связи с этим жителей региона призвали экономить воду.

"Нужно, чтобы каждый принял меры по немедленному сокращению потребления воды", — говорится в заявлении столичного генерального директора Адель Хагехалил.

Новости по теме: В ООН заявили, что засуха может стать следующей пандемией

В октябре губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, которое позволяет совету штата по водным ресурсам запрещать расточительное использование воды, в частности использование питьевой воды для мытья тротуаров и проездов.

В июле Ньюсом призвал жителей сократить потребление воды на 15 процентов, но впоследствии выяснилось, что калифорнийцы сократили потребление лишь на 5 процентов.

Сообщается, что последние два года Южная Калифорния борется с проблемами с водой и засухой. В августе озеро Оровилль-главный источник воды государственного водного проекта-достигло самой низкой отметки с 1970-х годов.

Напомним, только за последние 10 лет изменение климата повлекшая стихийные бедствия, которые отобрали жизни у более 400 тысяч человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям. Пока недостаточно сокращения выбросов парниковых газов.