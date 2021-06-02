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В Йемене в брюхе кашалота найдена амбра стоимостью 1,5 млн долларов

Фото из открытых источников

Ее используют в дорогих духах

В Йемене нашли редкостную амбру на сумму 1,5 млн долларов в брюхе кашалота. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, тамошние рыбаки наткнулись на тушу кашалота, которая плавала в Аденском заливе. В чреве они обнаружили огромные запасы восковидных выделений, образующихся в желудке и кишечнике кашалотов.

Сгустки этой субстанции (амбры) особенно ценятся в парфюмерии как фиксаторы запаха. Амбру используют в дорогих духах, чтобы дольше удерживать их аромат.

Как отмечается, редкостный клад вывел рыбаков из бедности, поскольку оценивается в 1,5 млн долларов.

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