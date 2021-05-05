В Японии за деньги из ковидного фонда построили статую кальмара

Статуя кальмара в Японии THE TONARINOPOTI YOUTUBE CHANNEL

На нее потратили более 228 тысяч долларов

В Японии в одном из рыбацких городов власти приняли решение о возведении огромной статуи кальмара за средства из COVID-фонда. Об этом сообщает "BBC Украина".

Как отмечается, 13-метровая морская статуя украшает теперь порт Ното, где летучие кальмары считаются деликатесом.

При этом добавляется, что для возведения статуи было использовано 228 500 долларов США из резервного фонда. Таким образом власти города пытаются вернуть поток туристов, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен.

Стало известно, что в населенном пункте на центрально-западном побережье Японии не было зафиксировано высокого уровня количества COVID-больных. Однако, все же для борьбы с недугом городу было выделено 7,3 миллиона долларов национальной помощи.

Таким образом, местные жители возмущены решением построить статую в период, когда пандемия продолжается, а средства могут понадобиться в любой момент.

В то же время представитель города пояснил, что статуя станет туристической достопримечательностью и частью долгосрочной стратегии популяризации известных летучих кальмаров Ното.

Напомним, в Японии в некоторых городах, в том числе и в Токио, власти с 11 мая планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения количества COVID-больных. Из-за этого проведение Олимпийских игр может оказаться на грани срыва.