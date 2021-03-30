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В Японии впервые за 1200 лет так рано зацвела сакура. Видео

Цветение сакуры Фото из открытых источников

Японская вишня в этом году распустилась 26 марта

Пик сезона цветения сакуры в японском городе Киото в этом году произошел раньше всего за последние 1 200 лет. Об этом сообщает BBC Украина. 

Как отмечается, первые записи о наблюдении за цветением сакуры в этой стране, которые есть в распоряжении исследователей, сделали представители императорского двора еще в 812 году нашей эры.

При этом добавляется, что предыдущий рекорд был сделан еще в 1409 году. Тогда японская вишня распустила свой цвет 27 марта. В этом году это произошло на день раньше - 26 марта. По словам исследователей, такое явление можно объяснить глобальными изменениями климата. 

Стоит заметить, что цветение сакуры, в частности, любование им для местных превращается в настоящий ритуал. Его называют ханами. В этот период можно наблюдать, как жители Киото, где собственно и цветут деревья, собираются в парках с семьями и друзьями. 

При этом добавляется, что в период с IX века и до настоящего времени особенности цветения сакуры в Японии были описаны 732 раза. Это превращает исторические записи в самый длинный и самый полный отчет о каком-либо природном явлении в мире.

"Сведения вроде времени цветения сакуры являются одним из косвенных исторических показателей, по которым можно восстанавливать данные о климате прошлого", - отметил ученый-климатолог Майкл Манн.

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Напомним, что в январе 2020-го года из-за аномально теплой погоды на Закарпатье зацвела "безумная сакура". Такое явление в Мукачево наблюдали не впервые. 

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