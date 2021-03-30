В Японии впервые за 1200 лет так рано зацвела сакура. Видео

Цветение сакуры Фото из открытых источников

Японская вишня в этом году распустилась 26 марта

Пик сезона цветения сакуры в японском городе Киото в этом году произошел раньше всего за последние 1 200 лет. Об этом сообщает BBC Украина.

Как отмечается, первые записи о наблюдении за цветением сакуры в этой стране, которые есть в распоряжении исследователей, сделали представители императорского двора еще в 812 году нашей эры.

При этом добавляется, что предыдущий рекорд был сделан еще в 1409 году. Тогда японская вишня распустила свой цвет 27 марта. В этом году это произошло на день раньше - 26 марта. По словам исследователей, такое явление можно объяснить глобальными изменениями климата.

Стоит заметить, что цветение сакуры, в частности, любование им для местных превращается в настоящий ритуал. Его называют ханами. В этот период можно наблюдать, как жители Киото, где собственно и цветут деревья, собираются в парках с семьями и друзьями.

При этом добавляется, что в период с IX века и до настоящего времени особенности цветения сакуры в Японии были описаны 732 раза. Это превращает исторические записи в самый длинный и самый полный отчет о каком-либо природном явлении в мире.