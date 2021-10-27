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В Японии скончался один из главных антиядерных активистов

Фото из открытых источников

Сунао Цубои в 1945 году пережил бомбардировку Хиросимы

В Японии в возрасте 96 лет скончался один из самых влиятельных антиядерных активистов — Сунао Цубои. Об этом сообщает Kyodo.

Как известно, Цубои 20-летним юношей пережил атомную бомбардировку Хиросимы американской авиацией 6 августа 1945 года. Он оказался в 1,2 км от эпицентра взрыва и получил ожоги по всему телу. В тот день в Хиросиме погибло до 160 тысяч человек, а выжившие столкнулись с ужасами воздействия радиации. Цубои после взрыва пролежал без сознания в госпитале 40 дней.

После войны Цубои построил карьеру учителя и стал одним из самых активных членов японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб.

Он выступал в разных странах, в том числе в странах-обладательницах ядерного оружия, с призывами отказаться от подобного вооружения. Цубои сотрудничал со многими исследователями и встречался с влиятельными политиками.

В 2016 году Цубої присутствовал на церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме, во время которой президент США Барак Обама произнес речь, как первый действующий лидер США, который посетил город. Обама тогда пожал ему руку.

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Напомним, ранее, 16 октября, умер известный российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ГКБ Сухого Игорь Емельянов. Он руководил разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов.

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