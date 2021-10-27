В Японии скончался один из главных антиядерных активистов

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Сунао Цубои в 1945 году пережил бомбардировку Хиросимы

В Японии в возрасте 96 лет скончался один из самых влиятельных антиядерных активистов — Сунао Цубои. Об этом сообщает Kyodo.

Как известно, Цубои 20-летним юношей пережил атомную бомбардировку Хиросимы американской авиацией 6 августа 1945 года. Он оказался в 1,2 км от эпицентра взрыва и получил ожоги по всему телу. В тот день в Хиросиме погибло до 160 тысяч человек, а выжившие столкнулись с ужасами воздействия радиации. Цубои после взрыва пролежал без сознания в госпитале 40 дней.

После войны Цубои построил карьеру учителя и стал одним из самых активных членов японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб.

Он выступал в разных странах, в том числе в странах-обладательницах ядерного оружия, с призывами отказаться от подобного вооружения. Цубои сотрудничал со многими исследователями и встречался с влиятельными политиками.

В 2016 году Цубої присутствовал на церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме, во время которой президент США Барак Обама произнес речь, как первый действующий лидер США, который посетил город. Обама тогда пожал ему руку.

Напомним, ранее, 16 октября, умер известный российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ГКБ Сухого Игорь Емельянов. Он руководил разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов.