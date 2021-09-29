В Японии скончался 84-летний автор самой длинной серии манги Golgo 13 Такао Сайто

Автор манги Golgo 13 Такао Сайто ВВС

Мангака ушел из жизни 24 сентября из-за рака поджелудочной железы

В Японии в возрасте 84 лет умер автор самой длинной серии манги Golgo 13 Такао Сайто. Об этом сообщил ВВС.

Как отмечается, мангака ушел из жизни 24 сентября из-за рака поджелудочной железы.

Известно, что Golgo 13 выходит на протяжении 52 лет и насчитывает более 200 томов, а 202-й том этой манги поступил в продажу 6 сентября этого года. Так, Golgo 13 держит рекорд Гиннеса по количеству опубликованных томов в одной серии манги.

Также перед смертью Такао Сайто завещал коллективу художников Saito Production продолжить работу над Golgo 13 при содействии редакции журнала Big Comic и дополнительных сценаристов.

Напомним, что ранее в Сиднее скончался основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер в возрасте 72 лет. Много лет музыкант имел рассеянный склероз, но упорно боролся с болезнью, до последнего выступая на сцене.

Кроме этого, скончалась 64-летняя актриса Мелисса Янделл Смит, сыгравшая в фильме "Земля кочевников". Кинолента получила "Оскар" как лучший фильм 2020 года.

Смит умерла в собственном доме в окружении близких и друзей.

А недавно в Киеве умер Сурен Параджанов – единственный сын украинско-армянского режиссера Сергея Параджанова. Причина смерти пока не известна.