В Японии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 30 сентября

Коронавирус в Японии REUTERS

Правительство планирует укрепить медицинскую систему путем увеличения больничных коек для больных

Во многих частях Японии, включая Токио и Осаку, продлен до 30 сентября срок действия режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Об этом сообщил NHK.

Как отмечается, решение вступило в силу в понедельник, 13 сентября, и распространилось на 19 из 47 префектур страны.

В префектурах Мияги и Окаяма режим ЧС был отменен, но они переведены в режим квазинаучных мероприятий, который в настоящее время введен в шести других префектурах и также продлится до 30 сентября.

Кроме этого, японское правительство планирует укрепить медицинскую систему путем таких мер, как обеспечение большего количества больничных коек для пациентов с коронавирусом. Он также имеет целью увеличить число объектов, где пациенты с COVID-19 могут пройти процедуры, включая прием кислорода.

Также правительство призывает население воздержаться от поездок до других префектур, в связи с тем, что на следующей неделе в стране отмечаются два национальных праздника.

"Центральное правительство планирует продолжать расширять вакцинацию и осуществлять другие противоинфекционные меры в сотрудничестве с местными органами власти с тем, чтобы иметь возможность отменить режим ЧС в конце месяца, как это запланировано", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В мире обнаружили более 225,4 миллиона случаев коронавируса

Как сообщалось ранее, в Японии обнаружили 18 случаев заражения новым COVID-штаммом "Ета", который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила как вариант, представляющий интерес. Все 18 инфицированных людей въезжали в Японию в период с декабря 2020 года по 3 сентября 2021 года.