В Японии почтили память жертв землетрясения, повлекшего аварию на "Фукусиме"

Премьер-министр Есихидэ Суга у мемориала REUTERS

Это было крупнейшее землетрясение в стране за весь период наблюдений

В четверг, 11 марта, в городах Японии провели траурные мероприятия по случаю десятой годовщины сильнейшего за всю историю страны землетрясения, которое вызвало мощное цунами и аварию на АЭС "Фукусима". Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, чтобы почтить память жертв стихии в стране прошла минута молчания в 14:46 по местному времени.

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Также премьер-министр Ёсихидэ Суга возложил цветы к мемориалу в Токио. Он подчеркнул, что восстановление пострадавших регионов вступило в завершающую стадию.

Как отмечается, в результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года погибли около 16 тыс. человек, а более 2,5 тыс. пропали без вести, более шести тысяч человек получили ранения.

Напомним, сильное землетрясение поразило Японию в марте 2011, вызвав цунами и приведя к катастрофе на АЭС "Фукусима-1", самой страшной со времен Чернобыльской аварии.

В декабре 2013 года АЭС официально закрыли. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, на приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребоваться до 40 лет.