В Японии остановили ядерный реактор АЭС из-за угрозы терроризма

Kyodo

Хотя, летом он впервые за 10 лет возобновил свою работу

В японской префектуре Фукуи, через четыре месяца после возобновления работы, был остановлен ядерный реактор. Управляющая компания не смогла уложиться в сроки, установленные регуляторами для внедрения у себя надлежащих антитеррористических мероприятий. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как отмечается, приостановка работы реактора атомной электростанции "Михама" компании Kansai Electric Power Co состоялась раньше конечного срока для выполнения таких мероприятий.

Так, после прохождения проверки по безопасности, коммунальное предприятие стремится внести необходимые изменения в работу своих объектов и восстановить функционирование объекта.

Известно, что в июне этого года реактор №3 впервые за примерно 10 лет возобновил работу и стал первым в Японии блоком, что работал после истечения 40-летнего срока службы, введенный новыми правилами, установленными после катастрофы на Фукусиме в 2011 году.

В целом реактор перестал функционировать после аварии на Фукусиме, спровоцированной мощным землетрясением и цунами. Однако, впоследствии регулятор дал зеленый свет реактору №3 после проверки соблюдения мер безопасности.

Напомним, что ранее в Киеве умер первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов. На момент смерти мужчине было 85 лет.