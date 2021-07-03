В Японии около 20 человек пропали без вести из-за огромного оползня

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В Атаме оползень разрушил множество зданий, более 2 800 домов остались без электричества

В результате мощного оползня в японском Атаме, префектура Сидзуока, около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает DW.

Оползень произошел примерно в 10.30 по местному времени. По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), более 2800 домов остались без электричества. Как уточняют метеорологи, за 48 часов до события в Атамі выпало 313 мм осадков, тогда как стандартная июльская норма составляет 242,5 мм.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга до конца дня проведет встречу с членами правительства, в ходе которой обсудит последствия стихийного бедствия и стратегии их преодоления.

Отмечается, что в настоящее время в Японии - сезон дождей. В соседней с Токио префектуре Канагава около 200 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться из-за опасности подтоплений и оползней.

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Ранее сообщалось, что в Тернополе во время земельных работ произошел оползень, в результате чего под завалами оказались два человека.