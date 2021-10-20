В Японии началось мощное извержение вулкана Асо. Видео

Independent

В небе наблюдается массивный столб серого дыма

На юге Японии началось извержение вулкана Асо. В небо поднялся массивный столб серого дыма. Об этом сообщил Independent.

Как отмечается, инцидент произошел 20 октября в 11:43 утра по местному времени в кратере № 1 Накадаке. Вулканический пепел достиг высоты примерно 3,5 тысячи метров.

В результате японское метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения для жителей и туристов горы Асо до трех по шкале из пяти. Также людей призвали не приближаться к действующему вулкану.

Кроме этого, предупреждение объявили для городов Асо и Такамори, а также деревни Минами-Асо.

Однако, по данным местных властей, пока не поступало сообщений о жертвах или значительных разрушениях в популярном туристическом месте.

Напомним, что ранее международная группа ученых обнаружила, что примерно два миллиарда лет назад на Луне произошло извержение вулкана. Ученые проанализировали образцы почвы спутника, которые доставили на Землю в рамках китайской миссии Chang'E-5.

А на Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова.

Так, жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения.