В Японии на одном из пляжей обнаружили тело мертвого кашалота. Видео
Сейчас причина смерти млекопитающего не установлена
В Японии жители города Одавара в префектуре Канагава обнаружили на одном из пляжей мертвого кашалота длиной более 14 метров. Об этом сообщил NHK.
Как отмечается, в настоящее время причина смерти млекопитающего не установлена. Этим вопросом займется местный исследовательский институт.
Также власти решают, что делать с телом гигантского млекопитающего.
По словам местных жителей, раз в несколько лет на берег выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, но такую большую особь они видят впервые.
13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV
Напомним, что ранее в Северном море у побережья Нидерландов нашли около сотни мертвых дельфинов, которых вымывало на берег в течение недели. По словам директора фонда SOS Dolphin фонда Аннемари Ван ден Берг, дельфины были вида фоцен. С каждым днем их количество на побережье уменьшается.
Сейчас настоящая причина массового выброса на берег животных остается загадкой.
Также в голландских СМИ предполагают, что млекопитающие могли погибнуть после того, как их потревожило строительство ветряной электростанции в море или военно-морские учения.