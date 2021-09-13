В Японии на одном из пляжей обнаружили тело мертвого кашалота. Видео

NHK

Сейчас причина смерти млекопитающего не установлена

В Японии жители города Одавара в префектуре Канагава обнаружили на одном из пляжей мертвого кашалота длиной более 14 метров. Об этом сообщил NHK.

Как отмечается, в настоящее время причина смерти млекопитающего не установлена. Этим вопросом займется местный исследовательский институт.

Также власти решают, что делать с телом гигантского млекопитающего.

По словам местных жителей, раз в несколько лет на берег выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, но такую большую особь они видят впервые.

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Напомним, что ранее в Северном море у побережья Нидерландов нашли около сотни мертвых дельфинов, которых вымывало на берег в течение недели. По словам директора фонда SOS Dolphin фонда Аннемари Ван ден Берг, дельфины были вида фоцен. С каждым днем их количество на побережье уменьшается.

Сейчас настоящая причина массового выброса на берег животных остается загадкой.

Также в голландских СМИ предполагают, что млекопитающие могли погибнуть после того, как их потревожило строительство ветряной электростанции в море или военно-морские учения.