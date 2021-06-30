В Японии на людях тестируют "съедобные" лекарства против холеры

Коронавирус в Японии REUTERS

Препарат создан из молотого риса

Токийский университет в Японии проводит испытания на людях пероральной вакцины MucoRice-CTB против холеры, созданной из молотого риса. Об этом сообщает Science Alert.

Как отмечается, после тестов на животных вакцина успешно прошла первый этап испытаний с участием людей без каких-либо очевидных побочных эффектов.

В течение восьми недель добровольцам вводили четыре разные дозы препарата, а другим 30 участникам вместо этого давали плацебо. Те, кто ответил на вакцину, продуцировали антитела IgA и IgG, специфичные для холерного токсина B (CTB).

"Участники ответили на вакцину при низких, средних и высоких дозах, с наибольшим иммунным ответом при самой высокой дозе", - рассказал иммунолог Хироши Кийоно из Токийского университета в Японии.

Как отмечается, вакцина создана на основе генетически модифицированных японских растений короткозерного риса, выращенных на защищенной закрытой гидропонной ферме. Растения производят нетоксичную часть СТВ, которую иммунная система может обнаружить и отреагировать.

Для создания вакцины рис измельчают в порошок и запечатывают в алюминиевые пакеты для хранения. Исследователи говорят, что в этих тестах измельченный рис смешивали с солевым раствором, но пресная вода должна быть такой же эффективной. Затем вакцина попадает в организм через слизистые оболочки кишечника почти так же, как и микробы, вызывая ответную реакцию.

Отмечается, что хотя пероральные вакцины против холеры уже доступны, это будет первая вакцина, которая не нуждается в охлаждении. Препарат доступен по цене и относительно прост в производстве.

Холера является причиной десятков тысяч смертей во всем мире каждый год и может убить в течение нескольких часов после заражения, но новая вакцина, полученная из специально выращенного риса, предлагает многообещающий способ снизить эту цифру.

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Напомним, власти Мозамбика подтвердили первые пять случаев заболевания холерой в районе портового города Бейра, который очень пострадавшего от недавнего циклона.