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В Японии на аукционе продали огромного краба-стригуна за 44 тысячи долларов

В Японии на аукционе за $44 тысячи продали краба-стригуна NHK

Победную ставку за морского гигана сделал шеф-повар из компании, которая управляет местными отелями с горячими источниками

В центральной Японии на первом аукционе сезона продали огромного краба-стригуна за 5 млн иен (около 44 тысячи долларов США). Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что аукцион этого деликатеса зимнего сезона состоялся в субботу, 6 ноября, на рынке порта Канадзава, что находится на побережье Японского моря.

Рыболовецкий кооператив в префектуре Исикава начал отбирать крупных крабов-самцов этого вида, которые имеют оптимальный размер и форму, и продавать их под новой торговой маркой.

Подчеркивается, что из 58 тонн субботнего улова только один краб-стригун отвечал всем шести критериям, включая вес 1,5 кг и ширину панциря 14,5 см.

Победную ставку за морского гигана сделал шеф-повар из компании, которая управляет местными отелями с горячими источниками.

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Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании кусок одного из 23 официальных свадебных тортов принца Чарльза и принцессы Дианы продали на аукционе за 1850 фунтов стерлингов (2500 долларов). Торт выставили на аукцион к 40-й годовщине королевской свадьбы.

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