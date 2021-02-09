В Японии готовятся отправить в космос Будду
Носитель отправится в космос через два года
В Киото служители храма "Дайгодзи" и компания Terra Space готовятся запустить в космос Спутник со статуэткой Будды на борту. Об этом пишет NHK.
Сообщается, что монахи храма уже провели буддийский обряд, чтобы вознести молитвы за успех проекта. Носитель отправится в космос через два года.
Предполагается, что спутник, который отправится с Буддой на борту будет небольшого размера, до 30 сантиметров длиной и шириной.
В частности, спутник с Буддой выйдет на земную орбиту на высоте около 500 километров.
Целью этого проекта является надежда на достижение мира во всем мире.
К слову, храм "Дайгодзи" внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, ранее американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников Starlink.