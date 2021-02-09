В Японии готовятся отправить в космос Будду

Статуэтка Будды, которую отправят в космос Фото из открытых источников

Носитель отправится в космос через два года

В Киото служители храма "Дайгодзи" и компания Terra Space готовятся запустить в космос Спутник со статуэткой Будды на борту. Об этом пишет NHK.

Сообщается, что монахи храма уже провели буддийский обряд, чтобы вознести молитвы за успех проекта. Носитель отправится в космос через два года.

Предполагается, что спутник, который отправится с Буддой на борту будет небольшого размера, до 30 сантиметров длиной и шириной.

В частности, спутник с Буддой выйдет на земную орбиту на высоте около 500 километров.

Целью этого проекта является надежда на достижение мира во всем мире.

К слову, храм "Дайгодзи" внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Напомним, ранее американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников Starlink.