В Японии гору Фудзияма неожиданно засыпало снегом. Видео

Гора Фудзи, Япония

На легендарной горе снег выпал почти на месяц раньше нормы

В Японии легендарная гора Фудзияма покрылась снегом почти на месяц раньше нормы. Об этом сообщил The Independent.

Как отмечается, гора высотой 3776 метров покрылась белым снегом на 25 дней раньше обычного и на 21 день раньше, чем в прошлом году.

Аэрофотосъемка дала возможность увидеть симметричный конус легендарной горы, слегка присыпанный свежим снегом.

Известно, что Фудзияма - это действующий вулкан в Японии. Теперь он считается слабоактивным.

Также вулкан имеет почти идеальные конические очертания и считается священным, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Он на протяжении веков был популярной темой в японском искусстве.

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