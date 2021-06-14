В ВОЗ поступили данные о воспалении сердечной мышцы после прививок вакцинами Pfizer

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о случаях миокардитов - воспалении сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом производства Pfizer. ВОЗ изучает эту информацию.

О новом побочном эффекте вакцинации сообщила 14 июня на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, передает "Страна".



"Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции", - сказала Симао.



Она добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные.



Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.