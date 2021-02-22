В ВОЗ назвали новых потенциальных животных, от которых человеку передался коронавирус

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Животных на рынок в Ухане привезли из регионов Китая близ границ с Юго-Восточной Азией

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что массовое распространение среди людей коронавирусной болезни могло начаться с употребления мяса хорьковых барсуков и кроликов с рынка в Ухани. Соответствующую гипотезу выдвинула миссия ВОЗ, которая сейчас пребывает в Китае, передает The Wall Street Journal.

В частности, члены миссии пришли к выводу, что необходимо продолжить расследование поставщиков этих и других животных на рынке.

По их словам, этих животных на рынок в Ухань привезли из регионов Китая близ границ с Юго-Восточной Азией, где коронавирус уже некогда обнаружили у летучих мышей.

В то же время Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел пока отказались как-либо комментировать эту информацию.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятную версию распространения COVID-19 среди людей — это передача вируса через летучих мышей.