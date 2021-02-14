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В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину возникновения пандемии коронавируса

Питер Дасзак Фото из открытых источников

Эксперты сошлись во мнении, что вирус мог передаться человеку от животных

В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию распространения COVID-19 среди людей — это передача вируса через летучих мышей. Об этом сообщил член Международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, доктор Питер Дасзак в интервью The New York Times.

Эксперт подчеркнул, что коронавирус мог начать распространяться с юга Китая или из Юго-Восточной Азии. После этого от летучих мышей инфекция могла попасть на ферму диких животных.  

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По словам Дасзака, летучие мыши могли также заразить одного из сотрудников таких ферм или их жителей (хорьков, барсуков, енотовидных собак и др). Эксперт добавил, что эту версию поддержали китайские исследователи и участники миссии ВОЗ.

Однако, во время расследования эксперты ВОЗ не смогли ознакомиться с личными делами некоторых пациентов, ведь в Китае медкарты конфиденциальны.

"Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами", - отметил Питер Дасзак.

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Напомним, несколько дней назад, 12 февраля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил журналистам, что организация не отвергает ни одной гипотезы о происхождении COVID-19. Однако официальный отчет миссии международных экспертов в Китае, которая расследует происхождение вируса, будет опубликовано на следующей неделе. 

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