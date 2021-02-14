В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину возникновения пандемии коронавируса

Питер Дасзак Фото из открытых источников

Эксперты сошлись во мнении, что вирус мог передаться человеку от животных

В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию распространения COVID-19 среди людей — это передача вируса через летучих мышей. Об этом сообщил член Международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, доктор Питер Дасзак в интервью The New York Times.

Эксперт подчеркнул, что коронавирус мог начать распространяться с юга Китая или из Юго-Восточной Азии. После этого от летучих мышей инфекция могла попасть на ферму диких животных.

По словам Дасзака, летучие мыши могли также заразить одного из сотрудников таких ферм или их жителей (хорьков, барсуков, енотовидных собак и др). Эксперт добавил, что эту версию поддержали китайские исследователи и участники миссии ВОЗ.

Однако, во время расследования эксперты ВОЗ не смогли ознакомиться с личными делами некоторых пациентов, ведь в Китае медкарты конфиденциальны.

"Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами", - отметил Питер Дасзак.

Напомним, несколько дней назад, 12 февраля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил журналистам, что организация не отвергает ни одной гипотезы о происхождении COVID-19. Однако официальный отчет миссии международных экспертов в Китае, которая расследует происхождение вируса, будет опубликовано на следующей неделе.