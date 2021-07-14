В восточной части Тайваня за пять часов произошло 30 землетрясений
Магнитуда подземных толчков колебалась с 2,9 до 5,2, а сверхмощный зафиксировали на глубине в 5,9 км
В восточной части Тайваня 13 июля с 06:52 до 11:59 по местному времени произошло 30 землетрясений. Об этом сообщает Focus Taiwan.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков колебалась с 2,9 до 5,2, а сверхмощный зафиксировали на глубине в 5,9 км.
По словам местного сейсмолога Чена Куо-чанга, такая ситуация является непривычной для региона. Тайвань расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической активности.
Он подчеркнул, что землетрясения здесь случаются, но не в таком количестве за достаточно короткий промежуток времени.
Сейчас информации о пострадавших или погибших нет, но в некоторых районах города Хуалиен повреждены дома.
Напомним, ранее на севере Грузии произошло землетрясение средней силы - магнитудой почти 5. Толчки зафиксировали неподалеку от поселка Казбеги, они ощущались даже в Тбилиси, но их сила была совсем незначительной, чтобы повлечь какие-то серьезные последствия.