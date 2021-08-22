В водах Дании завершили строительство второй нитки "Северного потока-2"

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Именно этот участок оказался наиболее сложным для РФ

В исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные позиционирования морских судов.

Согласно сообщению, в воскресенье, 22 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу исключительной экономической зоны Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. В то же время в проектной компании Nord Stream 2 AG эту информацию никак не комментируют.

Известно, что именно этот участок магистрали, протяженностью 147 км, оказался для России наиболее проблемным для проекта. Сначала власти Дании заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды, а затем максимально затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону.

После получения разрешения швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, но его работу остановили санкции, введенные США. Строительство магистрали возобновилось в декабре 2020 года.

Как отмечается, морской газопровод "Северный поток-2" с мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до Балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум нитям составляет 2460 км.

Напомним, в начале июня этого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северного потока-2".