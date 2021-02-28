Во время протестов в Мьянме полиция применила боевые патроны, есть жертвы

Протесты в Мьянме 28 февраля REUTERS

Также к протестантам применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули

В Мьянме правоохранители усилили меры и начали применять боевые патроны для разгона массовых демонстраций, по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, представители спасательных служб и различных ведомств страны заявляют, что во время протестов в воскресенье, 28 февраля, были застрелены не менее шести демонстрантов.

Известно, что в городе Тавой на юг от Янгона правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, а также боевые патроны. В результате столкновений три демонстранта были убиты, еще не менее 20 человек пострадали от резиновых пуль.

Новости по теме: Лидеру оппозиции Мьянмы предъявили новые обвинения

Кроме этого, в городе Баго во время разгона были застрелены двое подростков, еще один человек погиб в Янгоне.

В то же время по информации издания Irrawaddy, в Янгоне погибли трое демонстрантов, а всего число жертв по стране составляет не менее 13 человек.

Напомним, 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме.

Также Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, устроивших переворот в Мьянме.