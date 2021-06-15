В Венгрии ограничили доступ к информации о гомосексуальности и трансгендерах

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Такой шаг вызвал возмущение в ассоциации ЛГБТ-сообщества и правозащитных организациях

Парламент Венгрии принял закон, ограничивающий для молодежи доступа к информации о гомосексуальности и трансгендерных людей. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, за одобренный 15 июня закон проголосовали 157 из 199 депутатов. Документ поддержали представители правящей националистической партии "Фидес" и ультраправой оппозиционной партии "Йоббик". Против выступил лишь лишь один внефракционный левый депутат.

Другие парламентарии, в частности, из либеральных и левых партий не голосовали, ведь ушли из зала заседания в знак протеста.

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Как отмечается, соответствующий закон накладывает запрет на доступные для детей и молодежи книги, фильмы и другие носители информации, изображающей иные, чем гетеросексуальность, виды сексуальности.

Кроме этого, запрещены все виды рекламы, где участвуют гомосексуальные или трансгендерные люди. Соответствующие нормы входят в законодательный пакет, предусматривающий более жесткое наказание за сексуальное насилие против детей и молодежи, а также создание "реестра педофилов".

Нынешнее правительство Виктора Орбана объясняет принятие таких законов попыткой защиты права детей на их полученную при рождении гендерную идентичность.

Напомним, ранее в Будапеште тысячи людей устроили акцию протеста, чтобы таким образом выразить свое неудовольствие относительно планов создать китайский университетский городок в венгерской столице.