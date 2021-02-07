В Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса, - СМИ

"Спутник V" EPA

В Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса. "Спутник V" теперь будут использовать для вакцинации населения. Об этом сообщает Origo.hu.

Министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей.



Теперь в Венгрии для вакцинации одобрены четыре препарата - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".



Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей применение российской вакцины. В ряде государств пока идут только рассуждения о ее использовании, а в части исключают ее применение.