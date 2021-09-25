В Венгрии автобус с украинцами врезался в грузовик: Погибли пять человек

Водитель грузовика почти не пострадал

В Венгрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик на большой скорости, в результате погибли пятеро людей. Об этом сообщил Мukachevo.net.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 сентября, в районе венгерского города Абонь. На 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика.

Также в микроавтобусе находились трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Все они погибли на месте трагедии.

"Водитель грузовика почти не пострадал. Он остановился на дороге в ожидании движения транспорта, который стоял впереди и почувствовал сильный удар сзади. После этого водитель вышел из грузовика, чтобы узнать, что произошло, но, к сожалению, уже ничем не смог помочь тем, кто находился в микроавтобусе", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, что ранее в населенном пункте Лигота Малая близ города Олесница на юго-западе Польши случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины. Водитель потерял контроль над транспортным средством.