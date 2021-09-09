Отмечается, что в 2021 году отмечают 95 лет с момента выхода первого сборника рассказов о Винни-Пухе.

По этому случаю Королевский монетный двор решил посвятить ее героям серию из 9 коллекционных монет, дизайн которых вдохновлен оригинальными иллюстрациями художника Эрнеста Шеппарда к самой первой книги.

Коллекционные монеты с Винни-Пухом и его друзьями Royal Mint

Первые 3 монеты коллекции с изображениями Винни, Кристофера Робина и поросенка выпустили еще в прошлом году.

Недавно же, в канун юбилейной годовщины книги, презентовали еще одну монету с совместным изображением лесных обитателей – Винни-Пуха, Поросенка, ослика Иа, Совы, Тигры, Кролика, Кенги и малыша Ру.

Коллекционные монеты с Винни-Пухом и его друзьями Royal Mint

Отмечается, что до конца этого года коллекция пополнится еще двумя монетами, посвященными отдельно Тигре и Сове. Их дизайн также уже представили публике. Остальные серии придется ждать до 2022 года – тогда выпустят еще 3 монеты.

Коллекционные монеты с Винни-Пухом и его друзьями Royal Mint

Сейчас монеты представлены в четырех вариантах – серебряные, золотые, а также однотонные и цветные монеты чеканки Brilliant Uncirculated.

Цена зависит от материала и варьируется от 10 фунтов стерлингов (370 гривен) за однотонную монету Brilliant Uncirculated до 1065 фунтов стерлингов (почти 40 тысяч гривен) за монету из золота. Приобрести их можно как по одной, так и в составе набора.

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Напомним, ранее Королевский монетный двор Великобритании создал крупнейшую в истории страны монету весом 10 кг и с диаметром 20 см. Отчеканили только один экземпляр.